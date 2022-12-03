Исмаилов обратился к Шлеменко накануне боя

«Саша, чтобы у меня не спрашивали, и как бы не переворачивали твои слова, я переворачиваю их обратно и ставлю всё на свои места. Я тебя уважаю, и как бы не сложился бой, буду уважать тебя так же! Это главный респект бой в российском ММА! Зайдём в клетку, покажем красивый бой, пожмём руки и поедем к своим семьям», — написал Исмаилов в социальных сетях.