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1 час назад

Чемпион ОИ Нагорный раскрутил Махачева

Lenta.ruиещё 1

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный раскрутил на перекладине российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева. Видео опубликовано на странице Нагорного в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Чемпион ОИ Нагорный раскрутил Махачева
Фото: UFC RussiaUFC Russia

Махачев стал гостем шоу Нагорного и исполнил несколько гимнастических элементов. Боец сделал сальто назад на помосте для вольных упражнений и два оборота на 360 градусов на перекладине.

2 декабря Махачев в беседе с Нагорным назвал пять лучших представителей Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в истории. Он включил в топ-5 австралийца Александра Волкановски, новозеландца Исраэля Адесанью и американцев Камару Усмана и Деметриуса Джонсона. Россиянин также причислил себя к числу сильнейших бойцов организации.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

В профессиональной карьере 31-летний Ислам Махачев потерпел одно поражение и одержал 23 победы (из них 11 подряд).

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