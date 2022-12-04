Исмаилов резко ответил своим критикам после победы над Шлеменко

Российский боец Магомед Исмаилов высказался после победы над Александром Шлеменко в главном бою турнира RCC 13 в Екатеринбурге, передает Sport24. Исмаилов выиграл поединок, который продлился пять раундов, единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44).

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"Ко мне вопросов нету? Пять раундов отработал? Всем, кто писал про меня это, говорил, хочу сказать: хлеборезки закрыли! А всем, кто поддерживал, верил в меня — спасибо! Вкусного чего-нибудь скушайте за меня, отпразднуйте. Как буду праздновать? Поем!" - заявил Исмаилов.

36-летний Исмаилов выступает на профессиональном уровне с 2011 года. За это время он провел 23 поединка, в которых одержал 19 побед и три раза проиграл.

Еще один бой закончился ничьей. После субботнего проигрыша Исмаилову на счету 38-летнего Шлеменко теперь 62 победы и 14 поражений. 26 августа Шлеменко проиграл сербу Александру Иличу на турнире по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship (RCC). Илич нокаутировал россиянина через 20 секунд после начала первого раунда.