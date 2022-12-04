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1 час назад

Исмаилов резко ответил своим критикам после победы над Шлеменко

Газета.Ruиещё 1

Российский боец Магомед Исмаилов высказался после победы над Александром Шлеменко в главном бою турнира RCC 13 в Екатеринбурге, передает Sport24. Исмаилов выиграл поединок, который продлился пять раундов, единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44).

Исмаилов резко ответил своим критикам после победы над Шлеменко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ко мне вопросов нету? Пять раундов отработал? Всем, кто писал про меня это, говорил, хочу сказать: хлеборезки закрыли! А всем, кто поддерживал, верил в меня — спасибо! Вкусного чего-нибудь скушайте за меня, отпразднуйте. Как буду праздновать? Поем!" - заявил Исмаилов.

36-летний Исмаилов выступает на профессиональном уровне с 2011 года. За это время он провел 23 поединка, в которых одержал 19 побед и три раза проиграл.

Еще один бой закончился ничьей. После субботнего проигрыша Исмаилову на счету 38-летнего Шлеменко теперь 62 победы и 14 поражений. 26 августа Шлеменко проиграл сербу Александру Иличу на турнире по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship (RCC). Илич нокаутировал россиянина через 20 секунд после начала первого раунда.

Ранее сообщалось, что Шлеменко критично высказался о судействе после проигранного боя на турнире RCC 13 в Екатеринбурге, где его соперником был еще один россиянин Магомед Исмаилов.

MMA,Магомед Исмаилов,Александр Шлеменко,
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