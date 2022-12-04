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1 час назад

Исмаилов грубо ответил хейтерам

Елена Прошина

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил хейтерам, которые предсказали ему поражение в поединке с Александром Шлменко, сообщает «РЕН ТВ».

Исмаилов грубо ответил хейтерам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам спортсмена, в соцсетях ему заявили, что у него нет шансов, если бой со Шлеменко будет длиться дольше трех раундов. Исмаилов заявил, что он четко работал во всех пятиминутках. Свой бой с Александром боец назвал «бескомпромиссной рубкой». По словам Магомеда, он не отступал, а шел вперед, навязывая в ответ Шлеменко бой.

«Пять раундов отработал, так что всем, кто это писал, кто говорил, хлеборезки закрыли. А всем, кто поддерживал, кто верил в меня, — спасибо. Скушайте за меня что-нибудь вкусненькое, отпразднуем вместе», — сказал спортсмен.

Исмаилов победил Шлеменко судейским решением в бою на турнире RCC 13, который состоялся 3 декабря в Екатеринбурге.

Исмаилов отказался от реванша со Шлеменко

Исмаилов — представитель средней и полутяжёлой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне с 2011 года. Он известен по участию в турнирах бойцовских организаций ACA, Fight Nights, M-1 Global, Kunlun Fight и других.

MMA,Магомед Исмаилов,
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