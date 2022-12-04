Исмаилов грубо ответил хейтерам

По словам спортсмена, в соцсетях ему заявили, что у него нет шансов, если бой со Шлеменко будет длиться дольше трех раундов. Исмаилов заявил, что он четко работал во всех пятиминутках. Свой бой с Александром боец назвал «бескомпромиссной рубкой». По словам Магомеда, он не отступал, а шел вперед, навязывая в ответ Шлеменко бой.