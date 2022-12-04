Россиянин Павлович за 54 секунды нокаутировал соперника на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Павлович одержал победу над австралийцем Таем Туивасой на турнире UFC on ESPN 42. Видео появилось в Telegram-канале промоушена.

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Поединок прошел в американском Орландо. Российский спортсмен за 54 секунды нокаутировал соперника.

Теперь на счету Павловича 17 побед в карьере при одном поражении. Спортсмен выступает в UFC с 2018 года. Победа стала пятой подряд для российского тяжеловеса в рамках промоушена. В активе Туивасы 14 побед и пять поражений.