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1 час назад

Россиянин Павлович за 54 секунды нокаутировал соперника на турнире UFC

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Павлович одержал победу над австралийцем Таем Туивасой на турнире UFC on ESPN 42. Видео появилось в Telegram-канале промоушена.

Россиянин Павлович за 54 секунды нокаутировал соперника на турнире UFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поединок прошел в американском Орландо. Российский спортсмен за 54 секунды нокаутировал соперника.

Теперь на счету Павловича 17 побед в карьере при одном поражении. Спортсмен выступает в UFC с 2018 года. Победа стала пятой подряд для российского тяжеловеса в рамках промоушена. В активе Туивасы 14 побед и пять поражений.

До этого Павлович одержал победу над американским бойцом Дерриком Льюисом. Поединок прошел в июле этого года, россиянин также отправил соперника в нокаут за минуту.

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