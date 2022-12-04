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1 час назад

Боец ММА Минеев объявил о приостановке спортивной карьеры из-за участия в СВО

Майк Габриелян

Российский боец ММА Владимир Минеев заявил, что приостановил спортивную карьеру на время контракта с армией России. Его цитирует «Матч ТВ».

Боец ММА объявил о приостановке спортивной карьеры из-за участия в СВО
Фото: AMC FIGHT NIGHTSAMC FIGHT NIGHTS

«Приостанавливаю спортивную карьеру. Она невозможна на время заключения контракта с армией России», - сказал Минеев.

По его словам, он не мобилизованный, а доброволец. Сейчас спортсмен ждет зачисления в списки военнослужащих. Этот процесс занимает определенное время в той части, где он будет служить.

«Есть определенная процедура, связанная с прохождением медицинской комиссии, психофизиологического обследования и других необходимых процессов, в том числе и получение справки об отсутствии судимостей», - уточнил Минеев.

Он добавил, что люди, которые задаются вопросом, «почему я еще не там?», скорее всего, «не были в армии и не знают весь процесс».

Ранее более сотни российских спортсменов-профессионалов решили отправиться добровольцами в зону проведения СВО.

MMA,Владимир Минеев,
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