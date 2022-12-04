Российский боец UFC сломал сопернику челюсть и нос

Австралийский боец UFC Тай Туиваса получил тяжелые травмы в поединке против россиянина Сергея Павловича на турнире в Орландо.
Как сообщили представители Туивасы, в ходе поединка, который продолжался 54 секунды мощные удары Павловича привели к тому, что у австралийца диагностированы переломы челюсти и носа, сообщает ТАСС.
Минувшей ночью Павлович нокаутировал Туивасу, а после боя соперники тепло приветствовали друг друга. Россиянин был пятый номером рейтинга тяжеловесов UFC, Туиваса - четвертый.
Австралиец после поражения отдал должное сопернику и публику и признался, что в этот вечер Павлович его "прикончил".
"Мои поздравления Сергею, ему удалось потрясти меня в самом начале боя, и я не смог уже прийти в себя. Теперь пора возвращаться домой к семье. Спасибо болельщикам, я сегодня не успел устроить шоу, но я еще вернусь", - написал он в соцсетях.