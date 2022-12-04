Российский боец UFC сломал сопернику челюсть и нос

"Мои поздравления Сергею, ему удалось потрясти меня в самом начале боя, и я не смог уже прийти в себя. Теперь пора возвращаться домой к семье. Спасибо болельщикам, я сегодня не успел устроить шоу, но я еще вернусь", - написал он в соцсетях.