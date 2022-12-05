Боец ММА Исмаилов обратился к Шлеменко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов опубликовал пост в социальных сетях после победы над соотечественником Александром Шлеменко.
Поединок состоялся 3 декабря на турнире RCC 13 в Екатеринбурге и продлился пять раундов. Исмаилов победил единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44).
«Вот так выглядит бой двух победителей! Пять раундов беcкомпромиccной рубки! Cаша, мое тебе уважение, ты наcтоящий зверь, Шторм!» — написал Исмаилов.
36-летний Исмаилов выступает на профессиональном уровне с 2011 года. За это время он провел 23 поединка, в которых одержал 19 побед и три раза проиграл. Еще один бой закончился ничьей.
После проигрыша Исмаилову на счету 38-летнего Шлеменко теперь 62 победы и 14 поражений.