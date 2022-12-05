Боец ММА Исмаилов обратился к Шлеменко

Поединок состоялся 3 декабря на турнире RCC 13 в Екатеринбурге и продлился пять раундов. Исмаилов победил единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44).

«Вот так выглядит бой двух победителей! Пять раундов беcкомпромиccной рубки! Cаша, мое тебе уважение, ты наcтоящий зверь, Шторм!» — написал Исмаилов.

36-летний Исмаилов выступает на профессиональном уровне с 2011 года. За это время он провел 23 поединка, в которых одержал 19 побед и три раза проиграл. Еще один бой закончился ничьей.