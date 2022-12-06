Макгрегор пообещал стереть Порье с лица земли

Макгрегор пожелал Порье здоровья, узнав, что его госпитализировали со стафилококковой инфекцией. Американец в ответ спросил, закончил ли ирландец съемки фильма и готов ли вернуться в октагон. «Я в Амстердаме, накачанный, как [Жан-Клод] Ван Дамм. Тебе было не просто больно — ты был напуган. Не забывай об этом. Я вернусь, чтобы положить тебя в ящик», — заявил Макгрегор и пообещал навсегда стереть Порье с лица земли.