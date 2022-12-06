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23 минуты назад

Макгрегор пообещал стереть Порье с лица земли

Lenta.ruиещё 2

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор устроил перепалку в Twitter с американцем Дастином Порье.

Макгрегор пообещал стереть Порье с лица земли
Фото: UFC UFC

Макгрегор пожелал Порье здоровья, узнав, что его госпитализировали со стафилококковой инфекцией. Американец в ответ спросил, закончил ли ирландец съемки фильма и готов ли вернуться в октагон. «Я в Амстердаме, накачанный, как [Жан-Клод] Ван Дамм. Тебе было не просто больно — ты был напуган. Не забывай об этом. Я вернусь, чтобы положить тебя в ящик», — заявил Макгрегор и пообещал навсегда стереть Порье с лица земли.

В последнем поединке летом 2021 года Макгрегор уступил Порье. Ирландец получил перелом ноги, проиграв техническим нокаутом. В январе 2021-го Порье нокаутировал Макгрегора и взял реванш за поражение в 2014 году.

В профессиональной карьере Макгрегор провел 28 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. На счету Порье 29 побед при семи поражениях в ММА.

MMA,Конор Макгрегор,
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