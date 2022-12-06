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50 минут назад

Бывший чемпион UFC завершил карьеру

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ти Джей Диллашоу завершил карьеру. Об этом сообщает MMA Fighting.

Бывший чемпион UFC завершил карьеру
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Менеджер 36-летнего американца уведомил промоушен о решении бойца. После этого UFC вывел Диллашоу из рейтинга легчайшего дивизиона. Отмечается, что завершение спортивной карьеры связано с недавней операцией на плече.

22 октября Диллашоу провел последний поединок в UFC, в котором уступил Алджамейну Стерлингу техническим нокаутом во втором раунде. После этого боя он занимал пятое место в рейтинге промоушена в легчайшем весе.

Диллашоу дважды завоевывал чемпионский пояс UFC. Всего в активе американца 17 побед при пяти поражениях в смешанных единоборствах.

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