Бывший чемпион UFC завершил карьеру

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ти Джей Диллашоу завершил карьеру. Об этом сообщает MMA Fighting.

Менеджер 36-летнего американца уведомил промоушен о решении бойца. После этого UFC вывел Диллашоу из рейтинга легчайшего дивизиона. Отмечается, что завершение спортивной карьеры связано с недавней операцией на плече.

22 октября Диллашоу провел последний поединок в UFC, в котором уступил Алджамейну Стерлингу техническим нокаутом во втором раунде. После этого боя он занимал пятое место в рейтинге промоушена в легчайшем весе.