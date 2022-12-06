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1 час назад

Боец UFC Дастин Порье госпитализирован

Газета.Ru

Американский боец смешанных единоборств, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Дастин Порье на своей странице в Twitter заявил, что второй день находится в больнице.

Боец UFC Дастин Порье госпитализирован
Фото: ТАССТАСС

Накануне журналист ESPN Бретт Окамото сообщил, что у Порье диагностировали стафилококк. Сам Порье заявил, что ситуация с его здоровьем ухудшается.

В ноябре Дастин Порье одержал победу над соотечественником Майклом Чендлером на турнире UFC, прошедшем в Нью-Йорке. Порье выиграл поединок в легком весе досрочно удушающим приемом в третьем раунде. Эта победа стала для него 29-й в 36 проведенных боях.

Бывший чемпион UFC завершил карьеру

В предыдущем поединке он проиграл бразильцу Чарльзу Оливейре, который впоследствии стал соперником россиянина Ислама Махачева в бое за чемпионский пояс UFC в легком весе. Чендлер одержал 23 победы в 31 поединке за карьеру. В 2021 году Порье дважды одержал победу над Конором Макгрегором. В 2019 году американец проиграл Хабибу Нурмагомедову в титульном поединке.

MMA,Чарльз Оливейра,Майкл Чендлер,Ислам Махачев,Хабиб Нурмагомедов,Конор Макгрегор,
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