Боец UFC Дастин Порье госпитализирован

Американский боец смешанных единоборств, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Дастин Порье на своей странице в Twitter заявил, что второй день находится в больнице.

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Накануне журналист ESPN Бретт Окамото сообщил, что у Порье диагностировали стафилококк. Сам Порье заявил, что ситуация с его здоровьем ухудшается.

В ноябре Дастин Порье одержал победу над соотечественником Майклом Чендлером на турнире UFC, прошедшем в Нью-Йорке. Порье выиграл поединок в легком весе досрочно удушающим приемом в третьем раунде. Эта победа стала для него 29-й в 36 проведенных боях.