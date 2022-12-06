Российский боец вошел в топ-3 рейтинга UFC

После победы над Туивасой россиянин поднялся на две позиции.

Фото: UFC UFC

Российский боец UFC в тяжелом весе Сергей Павлович вошел в тройку лучших в рейтинге UFC, сообщается на официальном сайте чемпионата.

В минувшую субботу Павлович за 54 секунды нокаутировал австралийца Тая Туиваса, занимавшего четвертую строчку в рейтинге. Павлович, на счету которого 18 боев, из них - 17 победных, также обошел Кертиса Блейдиса.

Выше россиянина находятся Стипе Миочич (20-4), Сирил Ган (10-1) и чемпион рейтинга Франсис Нганну (17-3).