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56 минут назад

Павлович вошел в тройку лучших рейтинга тяжеловесов UFC

Советский спорт

После победы над Туивасой россиянин поднялся на две позиции.

Российский боец вошел в топ-3 рейтинга UFC
Фото: UFCUFC

Российский боец UFC в тяжелом весе Сергей Павлович вошел в тройку лучших в рейтинге UFC, сообщается на официальном сайте чемпионата.

В минувшую субботу Павлович за 54 секунды нокаутировал австралийца Тая Туиваса, занимавшего четвертую строчку в рейтинге. Павлович, на счету которого 18 боев, из них - 17 победных, также обошел Кертиса Блейдиса.

Выше россиянина находятся Стипе Миочич (20-4), Сирил Ган (10-1) и чемпион рейтинга Франсис Нганну (17-3).

Павлович выиграл пять последних поединков, одерживая победы досрочно, в первом раунде.

MMA,Стипе Миочич,
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