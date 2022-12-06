Абдель-Азиз: хочу, чтобы Гэтжи избил Макгрегора до инвалидной коляски

«Хочу, чтобы Гэтжи уничтожил Макгрегора и посадил его в инвалидную коляску. Я бы на это с удовольствием глянул. Без разницы, в каком весе хочет драться Конор. Он может пить столько стероидов, сколько хочет. Но мы же понимаем, что он больше не хочет жёстких боев. Он хочет лёгких поединков, так что вряд ли согласится на бой с Гэтжи», — сказал Абдель-Азиз на YouTube-канале The Schmo.