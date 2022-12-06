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1 час назад

Абдель-Азиз: хочу, чтобы Гэтжи уничтожил Макгрегора и посадил его в инвалидную коляску

Чемпионат.comиещё 2

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз высказался по поводу бойцов Джастина Гэтжи и Конора Макгрегора.

Абдель-Азиз: хочу, чтобы Гэтжи избил Макгрегора до инвалидной коляски
Фото: «ЧЕМПИОНАТ»«ЧЕМПИОНАТ»

«Хочу, чтобы Гэтжи уничтожил Макгрегора и посадил его в инвалидную коляску. Я бы на это с удовольствием глянул. Без разницы, в каком весе хочет драться Конор. Он может пить столько стероидов, сколько хочет. Но мы же понимаем, что он больше не хочет жёстких боев. Он хочет лёгких поединков, так что вряд ли согласится на бой с Гэтжи», — сказал Абдель-Азиз на YouTube-канале The Schmo.

Напомним, в последнем поединке Гэтжи встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой проходил на турнире UFC 274. Поединок завершился досрочной победой Чарльза удушающим приёмом уже в первом раунде. Ранее Гэтжи вместе с соотечественниками, бывшими чемпионами UFC Камару Усманом и Генри Сехудо, приезжал в Чечню, где, помимо прочего, упражнялся в стрельбе на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

MMA,Чарльз Оливейра,Джастин Гэтжи,Генри Сехудо,Конор Макгрегор,
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