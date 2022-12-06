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45 минут назад

Павлович вышел на третье место в рейтинге тяжеловесов UFC

Чемпионат.com

Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги спортсменов после турнира UFC Fight Night, который состоялся в ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center во Флориде, США.

Павлович вышел на третье место в рейтинге тяжеловесов UFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский боец Сергей Павлович после победы в поединке с Таем Туивасой поднялся сразу на два места и теперь занимает третью строчку среди тяжеловесов.

На счету Тая Туивасы теперь 20 боёв, в которых он 14 раз одержал победу и потерпел шесть поражений. У Павловича после этого боя 17 побед и одно поражение в профессиональной карьере. Предыдущий бой Павлович выиграл у Деррика Льюиса.

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