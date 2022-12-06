Павлович вышел на третье место в рейтинге тяжеловесов UFC

Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги спортсменов после турнира UFC Fight Night, который состоялся в ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center во Флориде, США.

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Российский боец Сергей Павлович после победы в поединке с Таем Туивасой поднялся сразу на два места и теперь занимает третью строчку среди тяжеловесов.