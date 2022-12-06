Российская девушка-боец UFC назвала сумму для комфортной жизни

«Чтобы просто прожить, как среднестатистический обычный человек, мне хватит 50-60 тысяч. Это обычная зарплата для того, чтобы оплатить коммуналку, поесть, машину заправить, ну и кому-нибудь в долг дать, ну и купить себе одежду в секонд-хэнде», — добавила она.