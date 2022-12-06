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52 минуты назад

Российская девушка-боец UFC назвала сумму для комфортной жизни

Lenta.ru

Российская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Ирина Алексеева назвала сумму для комфортной жизни. Ее слова передает РБК.

Российская девушка-боец UFC назвала сумму для комфортной жизни
Фото: Страница Ирины Алексеевой во «ВКонтакте»Страница Ирины Алексеевой во «ВКонтакте»

Алексеева заявила, что для комфортной жизни ей нужно 200-300 тысяч рублей.

«Чтобы просто прожить, как среднестатистический обычный человек, мне хватит 50-60 тысяч. Это обычная зарплата для того, чтобы оплатить коммуналку, поесть, машину заправить, ну и кому-нибудь в долг дать, ну и купить себе одежду в секонд-хэнде», — добавила она.

30 августа Алексеева заключила контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Она подписала соглашение на четыре поединка.

32-летняя Алексеева, известная как Русская Ронда, выступает в легчайшем весе. Ранее она принимала участие в боях в другом американском промоушене — Bellator. На ее счету четыре победы и одно поражение.

MMA,Ирина Алексеева,
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