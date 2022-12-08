Оливейра назвал лучшего бойца года в UFC

«Боец года? Алекс Перейра . Этот парень сумел победить великого и талантливого чемпиона и завоевал пояс в среднем весе», — написал Оливейра на своей странице в социальной сети.

В ноябре в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 282 Алекс Перейра одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над Исраэлем Адесаньей и стал новым чемпионом промоушена в среднем весе. Всего на счету Перейры в профессиональных смешанных единоборствах восемь поединков, в которых он одержал семь побед.