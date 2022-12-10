Глава UFC поделился мнением о футболе

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился мнением о футболе. Его слова передает издание Sport Bible.

Он назвал футбол самым бездарным видом спорта на Земле и заявил, что терпеть его не может.

«Насколько бездарным надо быть, чтобы проиграть, когда ворота такие большие?» — рассудил глава UFC.

В ночь на 11 декабря состоится турнир UFC 282. В главном бою вечера россиянин Магомед Анкалаев поспорит за чемпионский пояс в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем.