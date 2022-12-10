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1 час назад

Глава UFC поделился мнением о футболе

Lenta.ruиещё 2

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился мнением о футболе. Его слова передает издание Sport Bible.

Глава UFC поделился мнением о футболе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он назвал футбол самым бездарным видом спорта на Земле и заявил, что терпеть его не может.

«Насколько бездарным надо быть, чтобы проиграть, когда ворота такие большие?» — рассудил глава UFC.

В ночь на 11 декабря состоится турнир UFC 282. В главном бою вечера россиянин Магомед Анкалаев поспорит за чемпионский пояс в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем.

20 ноября в Катаре стартовал чемпионат мира по футболу. Финальный матч состоится 18 декабря. Сборная России пропускает мундиаль из-за санкций Международной федерации футбола. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

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