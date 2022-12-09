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1 час назад

Блогер накидает блогеру. Что ждать от «боя» Емельяненко и Коваленко?

Советский спортиещё 1

16 декабря в Москве состоится поединок двух известных блогеров. Емельяненко и Коваленко проведут бой по правилам ММА в рамках «Бойцовского Клуба Рен ТВ».

Блогер накидает блогеру. Что ждать от «боя» Емельяненко и Коваленко?
Фото: Советский спортСоветский спорт

Бой пройдет 16 декабря и станет первым поединком Емельяненко по правилам ММА в этом году. Все остальные бои он проводил по правилам поп-ММА и бокса, постоянно проигрывая.

Святослав Коваленко тоже известный блогер, который часто бьется по правилам поп-ММА.

Нас ожидает очередной бесполезный бой. Александр Емельяненко готов драться по любым правилам и против любого соперника, ему просто нужны деньги. Кстати, его гонорары существенно просели и его менеджер Никита Бурчак готов на любые ухищрения ради любого боя.

ЧТО ЖДАТЬ ОТ ТАКОГО ПОЕДИНКА?

Что от него ждать? Много слов со стороны блогера Емельяненко и мало дела. Александр давно не тренируется, а лишь бьет грушу перед боем. Святослав Коваленко же находится в хорошей форме и одержит победу несмотря на разницу в весе. В этом бою он точно победит и скорее всего именно нокаутом.

Александр Емельяненко потерял свою нокаутирующую мощь, он совершенно не умеет бороться. Вообще, самое главное, что АЕ давно не является бойцом, а стал весьма посредственным блогером. Святослав Коваленко может просто завершить его карьеру и сделать доброе дело, сохранив бывшему бойцу здоровье, которое сходит на нет после каждого нокаута, а нокаутируют его часто.

MMA,Александр Емельяненко,
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