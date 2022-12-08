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38 минут назад

Сехудо — Хабибу: а ты не такой скромный

Чемпионат.com

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо обратился к экс-чемпиону промоушена в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Сехудо — Хабибу: а ты не такой скромный
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Мой брат, а ты не такой скромный, как Трипл Си (Прозвище Сехудо. – Прим. «Чемпионата»), — написал Сехудо в соцсетях.

Напомним, в октябре 2020 года на турнире UFC 254 Нурмагомедов добыл победу в противостоянии с представителем США Джастином Гэтжи, использовав во втором раунде удушающий приём «треугольник». После поединка прославленный российский боец объявил о завершении карьеры. В его активе 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в промоушене Даны Уайта.

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