Президент UFC Уайт обрушился с критикой на современный футбол

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что считает футбол самым неинтересным видом спорта в мире.
«Я терпеть не могу футбол и считаю его самым неталантливым видом спорта в мире. В него могут играть даже трехлетние дети. Ты просто бегаешь по полю и пинаешь мяч. Насколько бездарным нужно быть, чтобы не забить как минимум три мяча в такие огромные ворота?» — цитирует Уайта SportBible.
Ранее стало известно о том, что Майкл Чендлер станет первым соперником бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора после возвращения знаменитого ирландца в октагон. Об этом в социальной сети со ссылкой на президента UFC Дану Уайта сообщил журналист Чарли Мойнихан.
Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.
Ранее бывший игрок сборной Хорватии и клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Томислав Дуймович поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).