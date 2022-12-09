Президент UFC Уайт обрушился с критикой на современный футбол

«Я терпеть не могу футбол и считаю его самым неталантливым видом спорта в мире. В него могут играть даже трехлетние дети. Ты просто бегаешь по полю и пинаешь мяч. Насколько бездарным нужно быть, чтобы не забить как минимум три мяча в такие огромные ворота?» — цитирует Уайта SportBible.