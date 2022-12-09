Так на пресс-конференции UFC ещё не позорились

Удивительно, но даже британский хулиган выглядел на его фоне адекватным парнем.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Накануне коллега Сергей Сорокин собрал крайне любопытный, на наш взгляд, рейтинг. Мы предложили вам выбрать самого скандального бойца в истории. В мире единоборств быть плохим парнем не так уж и плохо. Чем ярче ты сверкаешь за пределами ринга или октагона, тем больше к тебе внимания. Зачастую бойцы с идеальным рекордом и образцовым поведением и вниманием обделены, и гонорары у них скромные.

Видео дня

Не является исключением и UFC, где разжигать эмоции фанатов задолго до боя стало традиционным промо. Но далеко не всегда бойцы, которые пытаются забраться на волну максимального хайпа, получают от этого ощутимую выгоду. Одним из подобных примеров стал космополит от ММА Илия Топурия. Грузин, рождённый в Германии и проживающий в Испании (это важно для дальнейших событий), не имеет поражений. За его плечами 12 победных боёв, три последних он завершил нокаутами. Но он всё ещё на 14-й позиции в полулёгком дивизионе. И для попадания в основной кард номерного турнира нужно выделяться чем-то ещё.

Илия выбрал конфликт с восходящей звездой UFC, скандалистом от природы, привлекающим к себе внимание одним своим уличным говорком Пэдди Пимблеттом. У них был открытый конфликт ещё на турнире в Лондоне, но тогда всё закончилось не в пользу Топурии. Британец запустил в него бутылкой, а затем бузотёров сразу растащили. И вот бойцы встретились снова, на сей раз в Неваде. На пресс-конференции Пимблетт и Топурия находились по разные стороны стола. И соперники у них разные. Когда высказались спокойные и размеренные Блахович и Анкалаев, взвешенно высказался о предстоящем бое и Пэдди. В его адекватную беседу с будущим оппонентом влез Топурия. Даже Гордон не сразу понял, что происходит. Илия как маньяк, вмешавшись в работу двух коллег по цеху, принялся оскорблять англичанина.

Видя, что на него не обращают внимания, он на некоторое время угомонился. Но журналистов не обманешь. Все поняли, что прикормка сработала и Илия сейчас уже и голый крючок проглотит. Последовал немедленный вопрос о том, не было ли у них столкновений за кадром. — Я не видел его всю неделю. UFC держит нас подальше друг от друга, — сообщил Илия, но Пэдди прервал его реплику. — Это потому что в последний раз, когда мы были рядом, ему в башку прилетела бутылка антисептика. Мелкий задрот, — вмешался Пимблетт. — Я ни слова не понимаю, — парировал Топурия, намекая на ужасающий скаузерский акцент Пэдди. На что Пимблетт заявил, что грузинского бойца все знают только как пацана, отлетевшего от антисептика.

Права на видео принадлежат UFC.

Топурия пустился в перепалку, но получил ответную порцию подколов. Пимблетт взял себя в руки и на максимально возможном для него чистом английском принялся перекрикивать Топурию, настаивая на том, что тому лучше говорить на родном языке, с английским, дескать, у него полный швах. Особенно забавно слышать это от Пэдди, которого даже на родине понимают далеко не все.

После этого британец заявил, что Илия должен говорить на родном языке: «Ты родился в Германии, живёшь в Испании, и вообще — ты мелкий задрот». Всё это сопровождалось оскорблениями с переходом на личности. И Илия сорвался. С одной стороны, его можно понять, ведь Пэдди — не самый приятный парень, если ты не его приятель. И вывести из себя он способен даже людей с уровнем спокойствия того же Вадима Немкова. А что уж говорить о темпераментном грузине. И Топурия совершил ключевую ошибку. Он заявил, что немедленно расколет британцу голову, поднялся с места и бросился в сторону оппонента. При этом он находился на другом ярусе, и перед ним была охрана. Понимая всю нелепость ситуации, британский хулиган продолжал набрасывать всё ярче и болезненнее, развалившись на стуле. Где-то с минуту продолжалась эта традиционная сцена, когда один делает вид, что сейчас бросится в рукопашную, а второй открыто над ним потешается. Во время всей этой перепалки зрители в зале радостно улюлюкали, очевидно поддерживая Пимблетта. А когда перепалка стихла, масла в огонь подлили журналисты. Один из них задал вопрос будущему сопернику грузинского испанца Брайсу Митчеллу, не допускает ли Илия ошибку, фокусируясь на Пимблетте, а не на бое с ним.

«Меня не волнует, на чём он фокусируется, брат. Ни капли. Я знаю лишь, что выйду надирать ему задницу», — ответил Брайс и вызвал в зале бурю положительных эмоций.

В UFC любят разжигать подобные скандалы. И всегда любопытно, кто из бойцов представляется главным плохишом. В данном случае симпатии толпы определённо оказались на стороне Пэдди. Топурия так до конца и не понял, что происходит. Было ещё несколько вопросов. В том числе и о том, что Топурия и Митчелла неоднократно оскорблял, называя трусом.

«Я никого не боюсь. Если бы я боялся, не вышел бы на бой, несущий смертельную опасность, как он [Топурия] меня уверял. Я не считаю себя непобедимым (рекорд Брайса 15-0. — Прим. «Чемпионата»), меня колотили на районе, когда я был ребёнком, меня били в спаррингах в зале. Я адекватно себя оцениваю. Я просто хочу выйти и победить», — закончил под овации американец.

А когда через несколько секунд Митчелл и Топурия вышли на дуэль взглядов, Илия оконфузился окончательно. Сначала именно он первым подал сопернику руку, а затем, когда тот спокойно смотрел ему в глаза, начал с улыбкой ему что-то наговаривать. И тут Митчелл рявкнул на него с такой искренней яростью, что мурашки пробежались. Брайс развернулся и ушёл, а грузинский боец под оглушительный свист толпы пытался сохранить лицо, натужно улыбаясь.