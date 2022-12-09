В UFC назвали следующего соперника Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал следующего соперника для ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора. Об этом в Twitter написал журналист ESPN Чарли Мойнихан.

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По информации репортера, следующий бой ирландец проведет против американца Майкла Чендлера.

«Уайт сказал, что Конор не собирается на пенсию в ближайшее время и видит свет в конце тоннеля», — сообщил Мойнихан.

В октябре Макгрегор заявил, что планирует вернуться в октагон в начале 2023 года. Тогда он подчеркнул, что будет готов начать тренировочный лагерь через пару месяцев.