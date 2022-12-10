Российский боец UFC Волков перенес операцию по удалению аппендикса

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков перенес операцию по удалению аппендикса. Об этом ТАСС в субботу сообщил представитель спортсмена.
"Александр находится в США на сборах. Он почувствовал себя плохо, попал в больницу с аппендицитом и перенес операцию. Его следующий бой перенесен на более поздний срок", - сказал собеседник агентства.
Волкову 34 года, на его счету 35 побед и 10 поражений в смешанных единоборствах. Он занимает восьмое место в рейтинге тяжелого веса UFC.