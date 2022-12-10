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1 час назад

Российский боец UFC Волков перенес операцию по удалению аппендикса

ТАСС

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков перенес операцию по удалению аппендикса. Об этом ТАСС в субботу сообщил представитель спортсмена.

Российский боец UFC Волков перенес операцию по удалению аппендикса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Александр находится в США на сборах. Он почувствовал себя плохо, попал в больницу с аппендицитом и перенес операцию. Его следующий бой перенесен на более поздний срок", - сказал собеседник агентства.

Волкову 34 года, на его счету 35 побед и 10 поражений в смешанных единоборствах. Он занимает восьмое место в рейтинге тяжелого веса UFC.

MMA,Александр Волков,
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