Бойцы ММА не смогли определить нового чемпиона UFC

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46 минут назад

Бой за титул UFC между Анкалаевым и Блаховичем закончился вничью

Илья Родин

В Лас-Вегасе прошел бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе (до 93 кг) между российским бойцом MMA Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем. Поединок на 282-м номерном турнире лиги длился пять раундов и закончился вничью, пишет «КоммерсантЪ».

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что один из арбитров отдал победу Анкалаеву, другой присудил Блаховичу, а третий принял решение о ничейном результате боя. В итоге пояс UFC в полутяжелом весе остался вакантным. В ноябре его освободил чешский боец Иржи Прохазка после травмы плеча.

После боя Блахович заявил, что судьи должны были отдать пояс чемпиона Анкалаеву, пишет «Газета.Ru».

«Считаю, что пояс должны были отдать Анкалаеву», - подчеркнул польский спортсмен.

Напомним, что Магомед Анкалаев (30 лет) одержал 18 побед, потерпел одно поражение. Блахович (39 лет) победил 29 соперников, проиграл девять раз.

MMA,Ян Блахович,Коммерсант,
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