Анкалаев пригрозил уйти из UFC после ничьей

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев пригрозил уйти из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после ничьей в титульном поединке. Его слова приводит YouTube-канал UFC Russia.

Фото: UFC UFC

«Я выиграл бой, но мне не дали этот пояс. Что это вообще такое? Я не могу выиграть у судей. Не знаю, буду ли здесь выступать, пока нет слов», — заявил россиянин.

Он добавил, что сделал все для победы и ему обидно видеть такой результат.

Ранее в воскресенье, 11 декабря, Анкалаев сразился с поляком Яном Блаховичем за титул чемпиона промоушена в полутяжелом весе. Встреча на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе завершилась вничью. Таким образом, чемпионский пояс в этой весовой категории остается вакантным.

Ранее 30-летний Анкалаев одержал 9 побед подряд в UFC. Всего на его счету 17 выигранных боев при единственном поражении. В активе 39-летнего Блаховича, помимо встречи с россиянином, 29 побед и девять поражений.