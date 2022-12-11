Анкалаев объяснил слова о возможном уходе из UFC

«После боя я сказал, что больше не хочу драться в этом городе из-за ужасного судейства. Я ничего не говорил о том, что не хочу драться в UFC», — заявил боец, поблагодарив главу промоушена Дэйна Уайта за возможность побороться за титул чемпиона.