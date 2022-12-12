«Меня ограбили, все это знают». Гордон – о бое с Пимблеттом

Американский боец UFC Джаред Гордон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о поражении, которое он потерпел в поединке с британским проспектом лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблеттом. С ним он встречался на турнире по смешанным единоборствам UFC 282 в Лас-Вегасе.