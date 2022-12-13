ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

Экс-чемпион UFC Сехудо раскритиковал решение судей по бою Анкалаева и Блаховича

Газета.Ruиещё 3

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо критично высказался о результате боя россиянина Магомеда Анкалаева и поляка Яна Блаховича на турнире промоушена.

Сехудо раскритиковал решение судей по бою Анкалаева и Блаховича
Фото: Газета.RuГазета.Ru

11 декабря поединок между Анкалаевым и Блаховичем, который прошел в рамках турнира UFC 282 в Лас-Вегасе, завершился с ничейным счетом. Один из арбитров отдал победу Анкалаеву, другой — Блаховичу, а третий принял решение о ничейном результате боя. Пояс UFC в полутяжелом весе остается вакантным. Это решение вызвало большую волну недовольства.

«В этом поединке было тотальное ограбление. Вы слышали, что сказал Блахович после боя: «Эй, Анкалаев выиграл этот бой». Это показывает, что некоторым судьям надо подраться или иметь бойцовский опыт, чтобы понимать эту чертову игру», — заявил Сехудо на своем YouTube-канале.

Примечательно, что после боя Блахович действительно призвал отдать пояс Анкалаеву, однако спустя несколько часов опубликовал заявление в своих социальных сетях, где назвал ничью справедливым результатом.

Для Анкалаева этот бой стал 19-м в профессиональной карьере. На его счету 17 побед и одно поражение. Блахович провел 39-й поединок, это его первая ничья за время выступлений в ММА.

MMA,Магомед Анкалаев,Ян Блахович,Генри Сехудо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители