Сехудо раскритиковал решение судей по бою Анкалаева и Блаховича

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо критично высказался о результате боя россиянина Магомеда Анкалаева и поляка Яна Блаховича на турнире промоушена.
11 декабря поединок между Анкалаевым и Блаховичем, который прошел в рамках турнира UFC 282 в Лас-Вегасе, завершился с ничейным счетом. Один из арбитров отдал победу Анкалаеву, другой — Блаховичу, а третий принял решение о ничейном результате боя. Пояс UFC в полутяжелом весе остается вакантным. Это решение вызвало большую волну недовольства.
«В этом поединке было тотальное ограбление. Вы слышали, что сказал Блахович после боя: «Эй, Анкалаев выиграл этот бой». Это показывает, что некоторым судьям надо подраться или иметь бойцовский опыт, чтобы понимать эту чертову игру», — заявил Сехудо на своем YouTube-канале.
Примечательно, что после боя Блахович действительно призвал отдать пояс Анкалаеву, однако спустя несколько часов опубликовал заявление в своих социальных сетях, где назвал ничью справедливым результатом.
Для Анкалаева этот бой стал 19-м в профессиональной карьере. На его счету 17 побед и одно поражение. Блахович провел 39-й поединок, это его первая ничья за время выступлений в ММА.