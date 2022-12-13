Сехудо раскритиковал решение судей по бою Анкалаева и Блаховича

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо критично высказался о результате боя россиянина Магомеда Анкалаева и поляка Яна Блаховича на турнире промоушена.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

11 декабря поединок между Анкалаевым и Блаховичем, который прошел в рамках турнира UFC 282 в Лас-Вегасе, завершился с ничейным счетом. Один из арбитров отдал победу Анкалаеву, другой — Блаховичу, а третий принял решение о ничейном результате боя. Пояс UFC в полутяжелом весе остается вакантным. Это решение вызвало большую волну недовольства.

«В этом поединке было тотальное ограбление. Вы слышали, что сказал Блахович после боя: «Эй, Анкалаев выиграл этот бой». Это показывает, что некоторым судьям надо подраться или иметь бойцовский опыт, чтобы понимать эту чертову игру», — заявил Сехудо на своем YouTube-канале.

Примечательно, что после боя Блахович действительно призвал отдать пояс Анкалаеву, однако спустя несколько часов опубликовал заявление в своих социальных сетях, где назвал ничью справедливым результатом.