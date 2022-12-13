Мухаммад Мокаев обратился к UFC по поводу своего следующего боя

«Когда я вызвал Кая Кара-Франса, многие сказали, что я не в себе. Теперь я вызвал Мэтта Шнелла, и тут все говорят, что такой бой будет слишком лёгким для меня.



Я готов драться с кем угодно в этом дивизионе, просто дайте мне бой, пожалуйста. Я хочу драться 18 марта в Великобритании», — написал Мокаев у себя в социальных сетях.