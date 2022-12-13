Американский Боец UFC оправдывается за поездку в Чечню

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гейджи оправдался за поездку в Чечню. Он опубликовал пост в Twitter.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Гейджи рассказал, что действительно был в Чечне, однако не встречался с главой региона Рамзаном Кадыровым. «Я приезжал на вечеринку по случаю детского дня рождения», — заявил он.

В конце ноября Гейджи, а также два других американских бойца Генри Сехудо и Камару Усман посетили Российский университет спецназа в Грозном, после чего подверглись критике в США. Отмечалось, что они получили приглашения лично от Кадырова.