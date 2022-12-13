ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
0° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

Гейджи оправдался за поездку в Чечню

Lenta.ru

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гейджи оправдался за поездку в Чечню. Он опубликовал пост в Twitter.

Американский Боец UFC оправдывается за поездку в Чечню
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Гейджи рассказал, что действительно был в Чечне, однако не встречался с главой региона Рамзаном Кадыровым. «Я приезжал на вечеринку по случаю детского дня рождения», — заявил он.

В конце ноября Гейджи, а также два других американских бойца Генри Сехудо и Камару Усман посетили Российский университет спецназа в Грозном, после чего подверглись критике в США. Отмечалось, что они получили приглашения лично от Кадырова.

Гейджи — бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. В 2020 году он проиграл в титульном поединке непобежденному россиянину Хабибу Нурмагомедову. В активе американца 23 победы при четырех поражениях в ММА.

MMA,Генри Сехудо,Хабиб Нурмагомедов,Рамзан Кадыров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители