«Было жарко». Махачев показал фото с Хабибом

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о посещении турнира Eagle FC 51, который состоялся 10 декабря в Атырау (Казахстан). Спортивное мероприятие было посвящено памяти отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Промоушен Eagle FC принадлежит Хабибу.