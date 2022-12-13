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1 час назад

«Было жарко». Махачев показал фото с Хабибом

Чемпионат.com

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о посещении турнира Eagle FC 51, который состоялся 10 декабря в Атырау (Казахстан). Спортивное мероприятие было посвящено памяти отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Промоушен Eagle FC принадлежит Хабибу.

«Было жарко». Махачев показал фото с Хабибом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Соцсети

«В Атырау было жарко», — написал Махачев, добавив фото с Хабибом.

Махачев владеет чемпионским поясом UFC с октября нынешнего года. 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби Ислам одолел представителя Бразилии Чарльза Оливейру, после чего пояс стал принадлежать ему.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,Хабиб Нурмагомедов,
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