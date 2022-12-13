Нурмагомедов помирился с Чимаевым

Российский боец смешанного стиля Абубакар Нурмагомедов заявил о том, что конфликт со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым улажен, передает «Матч ТВ».

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Спортсмены повздорили во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 280 в Абу-Даби.

«Да, у нас все хорошо, мы пожали с ним руки. Мы сидели в Дубае, встретились все вместе. Пообщались, поговорили, перекусили, пожали друг другу руки, все нормально», — заявил Нурмагомедов.

В сети опубликовали видео, на котором слышно, что сказали друг другу бойцы. Чимаев подошел поздороваться, но задел Абубакара рукой, на что Нурмагомедов заявил, что можно было поздороваться иначе. Чимаев заявил «Я делаю, как хочу». Абубакар ответил: «Не будешь ты делать так, как хочешь». После этого бойцы вступили в драку.

Потасовка произошла после главного боя на турнире между Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Охрана разняла Нурмагомедова и Чимаева, после чего бойцов отвели друг от друга, но они продолжили словесную перепалку.

Сообщалось, что некоторое время назад у двух бойцов случился конфликт после того, как Чимаев написал провокационный пост. Позже их помирили.