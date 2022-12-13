Нурмагомедов назвал условия для завершения карьеры Махачева

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал условия для завершения карьеры россиянина Ислама Махачева. Слова спортсмена приводит YouTube-канал Red Corner MMA.

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«Думаю, он должен защитить титул как минимум пять раз. Тогда, вероятно, ему стоит уйти из спорта, потому что никто не может быть на вершине вечно», — заявил экс-чемпион.

Он добавил, что для Махачева идеально было бы остаться в промоушене на три года и провести еще шесть боев.

13 ноября Махачев рассказал, что не хочет ждать того времени, когда он станет слабее, и уйдет из спорта, когда остановится его профессиональный рост.

«У нас в зале есть молодые бойцы, выступающие в моей весовой категории. Пока могу выигрывать у них, буду выступать», — добавил спортсмен.

23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.