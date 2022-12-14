Емельяненко высказался о попадании под санкции Украины

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал свое включение в санкционный список, утвержденный украинской Верховной радой.
"Если на этот список спортсменов посмотреть без контекста, то кажется, что он на вручение государственных наград. Вряд ли этот список на что то повлияет, ни на мою спортивную карьеру, ни на мой патриотизм в сторону России", — передает слова Емельяненко "Матч ТВ".
Верховная рада Украины 13 декабря на своем официальном сайте опубликовала законопроект о персональных санкциях в отношении российских спортсменов и чиновников. В список попали 56 спортсменов — среди них гимнастки Арина и Дина Аверины, Алина Кабаева, Дарья Дмитриева; фигуристки Камила Валиева, Анастасия Мишина, Виктория Синицина, Аделина Сотникова, Евгения Тарасова; шахматист Сергей Карякин; лыжники Александр Большунов, Александр Легков, Егор Сорин; футболисты Роман Широков и Дмитрий Тарасов.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении Федерации фигурного катания Канады разрешить спортивным парам и танцевальным дуэтам фигуристов одного пола выступать на своих соревнованиях.