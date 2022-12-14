Емельяненко высказался о попадании под санкции Украины

"Если на этот список спортсменов посмотреть без контекста, то кажется, что он на вручение государственных наград. Вряд ли этот список на что то повлияет, ни на мою спортивную карьеру, ни на мой патриотизм в сторону России", — передает слова Емельяненко "Матч ТВ".