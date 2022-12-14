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30 минут назад

Боец ММА Емельяненко назвал почетным включение в санкционный список Украины

Газета.Ruиещё 4

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал свое включение в санкционный список, утвержденный украинской Верховной радой.

Емельяненко высказался о попадании под санкции Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если на этот список спортсменов посмотреть без контекста, то кажется, что он на вручение государственных наград. Вряд ли этот список на что то повлияет, ни на мою спортивную карьеру, ни на мой патриотизм в сторону России", — передает слова Емельяненко "Матч ТВ".

Верховная рада Украины 13 декабря на своем официальном сайте опубликовала законопроект о персональных санкциях в отношении российских спортсменов и чиновников. В список попали 56 спортсменов — среди них гимнастки Арина и Дина Аверины, Алина Кабаева, Дарья Дмитриева; фигуристки Камила Валиева, Анастасия Мишина, Виктория Синицина, Аделина Сотникова, Евгения Тарасова; шахматист Сергей Карякин; лыжники Александр Большунов, Александр Легков, Егор Сорин; футболисты Роман Широков и Дмитрий Тарасов.

Санкции против России захотели изменить

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении Федерации фигурного катания Канады разрешить спортивным парам и танцевальным дуэтам фигуристов одного пола выступать на своих соревнованиях.

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