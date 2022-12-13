Боец Анкалаев высказался об упущенном чемпионстве в UFC

«Сложно описать словами те чувства, что испытываю в эти дни. Мы вместе с командой долгие годы шли к этой цели. Наверное, так устроен мой жизненный путь, что легко мне ничего не дается, но я всегда знаю, куда и зачем иду. Знаю и верю, что во всем есть благо и в этом — не исключение.



Не буду искать виноватых, буду доказывать делом и сделаю все, чтобы завоевать этот пояс, не давая возможности судьям принимать решения», — написал Анкалаев в социальной сети.