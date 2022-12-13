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1 час назад

Боец Анкалаев высказался об упущенном чемпионстве в UFC

Газета.Ru

Российский боец Магомед Анкалаев высказался после ничейного результата боя с поляком Яном Блаховичем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата.

Боец Анкалаев высказался об упущенном чемпионстве в UFC
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

11 декабря поединок между Анкалаевым и Блаховичем, который прошел в рамках турнира UFC 282 в Лас-Вегасе, завершился с ничейным счетом. Один из арбитров отдал победу Анкалаеву, другой — Блаховичу, а третий принял решение о ничейном результате боя. Пояс UFC в полутяжелом весе остается вакантным. Это решение вызвало большую волну недовольства.

«Сложно описать словами те чувства, что испытываю в эти дни. Мы вместе с командой долгие годы шли к этой цели. Наверное, так устроен мой жизненный путь, что легко мне ничего не дается, но я всегда знаю, куда и зачем иду. Знаю и верю, что во всем есть благо и в этом — не исключение.

Не буду искать виноватых, буду доказывать делом и сделаю все, чтобы завоевать этот пояс, не давая возможности судьям принимать решения», — написал Анкалаев в социальной сети.

Примечательно, что после боя Блахович призвал отдать пояс Анкалаеву, однако спустя несколько часов опубликовал заявление в своих социальных сетях, где назвал ничью справедливым результатом.

Для Анкалаева этот бой стал 19-м в профессиональной карьере. На его счету 17 побед и одно поражение. Блахович провел 39-й поединок, это его первая ничья за время выступлений в ММА.

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