Нурмагомедов оценил шансы Павловича стать чемпионом UFC

«Возможно, Павлович сможет стать чемпионом. У Нганну страшный удар, но и у Павловича не хуже. Что отличает Сергея от Фрэнсиса, так это хорошая греко-римская борьба. Я думаю, что если на Нганну повисеть полтора-два раунда, то этот стиль может помочь Павловичу победить», — цитирует Нурмагомедова Red Corner MMA.