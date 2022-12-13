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1 час назад

Нурмагомедов оценил шансы Павловича стать чемпионом UFC

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о российском тяжеловесе Сергее Павловиче. Нурмагомедов считает, что Павлович может одолеть Фрэнсиса Нганну, который владеет чемпионским поясом.

Нурмагомедов оценил шансы Павловича стать чемпионом UFC
Фото: BetassistBetassist

«Возможно, Павлович сможет стать чемпионом. У Нганну страшный удар, но и у Павловича не хуже. Что отличает Сергея от Фрэнсиса, так это хорошая греко-римская борьба. Я думаю, что если на Нганну повисеть полтора-два раунда, то этот стиль может помочь Павловичу победить», — цитирует Нурмагомедова Red Corner MMA.

Нганну выбыл из-за травмы на длительный срок. Пока неизвестно, когда он сможет вернуться в октагон.

Последним соперником Павловича был Тай Туйваса. Российский тяжеловес победил техническим нокаутом.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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