Нурмагомедов оценил шансы Павловича стать чемпионом UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о российском тяжеловесе Сергее Павловиче. Нурмагомедов считает, что Павлович может одолеть Фрэнсиса Нганну, который владеет чемпионским поясом.
«Возможно, Павлович сможет стать чемпионом. У Нганну страшный удар, но и у Павловича не хуже. Что отличает Сергея от Фрэнсиса, так это хорошая греко-римская борьба. Я думаю, что если на Нганну повисеть полтора-два раунда, то этот стиль может помочь Павловичу победить», — цитирует Нурмагомедова Red Corner MMA.
Нганну выбыл из-за травмы на длительный срок. Пока неизвестно, когда он сможет вернуться в октагон.
Последним соперником Павловича был Тай Туйваса. Российский тяжеловес победил техническим нокаутом.