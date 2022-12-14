В Госдепе США высказались о посещении Чечни американскими бойцами UFC

«Госдепу известно о связях Кадырова с чеченскими бойцами UFC. Мы повторяем, что граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто находятся в России, должны немедленно уехать. Наши рекомендации по поездкам в Российскую Федерацию остаются на уровне 4 – то есть необходимо воздержаться от путешествий», — цитирует слова представителя Госдепа New York Times.