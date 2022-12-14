В Госдепе США высказались о посещении Чечни американскими бойцами UFC

Государственный департамент США прокомментировал новость о том, что три американских бойца UFC, Камару Усман, Генри Сехудо и Джастин Гейджи, посетили с визитом Чеченскую республику.
«Госдепу известно о связях Кадырова с чеченскими бойцами UFC. Мы повторяем, что граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто находятся в России, должны немедленно уехать. Наши рекомендации по поездкам в Российскую Федерацию остаются на уровне 4 – то есть необходимо воздержаться от путешествий», — цитирует слова представителя Госдепа New York Times.
Напомним, что американские бойцы в конце ноября посетили Российский университет спецназа. Там им удалось пострелять из боевого оружия.
Стоит отметить, что Рамзан Кадыров с 2017 года находится под санкциями США. Чиновник основал в 2014 году профессиональный спортивный клуб «Ахмат», который является спонсором бойца UFC Магомеда Анкалаева. Стоит отметить, что россиянин 11 декабря проводит свой крайний бой в UFC против поляка Яна Блаховича. Судьи признали этот бой ничейным. Пояс UFC в полутяжелом весе остается вакантным.
В последнее время несколько российских бойцов промоушена сталкиваются со спорным судейством во время проведения своих боев.