Госдеп США встревожен. Звезд UFC едва не записали в чеченский спецназ

Теперь бойцы рассказывают, что были «на детском дне рождения».

Фото: TWITTER.COM/ZIDANSPORTS TWITTER.COM/ZIDANSPORTS

Мало где так же сильно любят смешанные единоборства, как в Чечне. Сравнительно небольшая республика поставляет в разнообразные промоушены такое количество топовых бойцов, что конкурировать с ней в этой сфере может разве что Дагестан. Но в Чечне уважают не только местных спортсменов: недавно республику посетили суперзвёзды UFC — Камару Усман, Генри Сехудо и Джастин Гэтжи. Мало того, бывшие чемпионы главного промоушена планеты ещё и заглянули в Российский университет спецназа в Гудермесе.

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Там спортсмены на специальном полигоне потренировались в стрельбе из различных видов стрелкового оружия — пистолетов, пулемётов и автоматов. А потом даже опробовали ручные противотанковые гранатомёты! Под пристальным наблюдением местных инструкторов, само собой. Никаких эксцессов не случилось, а сами парни выглядели очень довольными — они реально получали удовольствие от процесса. Естественно, прокомментировал визит звёзд UFC и знаменитый глава республики Рамзан Кадыров.

«Сразу по прибытии в нашу республику спортсмены захотели посмотреть, как выстроен подготовительный процесс в стенах университета спецназа. Они с большим удовольствием пообщались с нашими инструкторами, отработали различные приёмы тактической стрельбы и военной подготовки. Теперь бойцы смогут смело записаться в добровольцы и послужить интересам нашей страны.

Шутки шутками, но ребята действительно получили массу положительных эмоций. Теперь они хотят пригласить к нам и других бойцов UFC, чтобы спортсмены смогли посмотреть, как учатся воевать настоящие мужчины и защитники Отечества. Что ж, мы готовы предоставить им такую возможность», — написал Кадыров.

Но далеко не всем в США понравился тот факт, что звёзды UFC посетили Чечню, особенно учитывая, как сейчас в Америке критикуют политику нашей страны. Да и Рамзана Кадырова там оценивают резко негативно, постоянно накладывая на политика новые санкции. Немудрено, что Усман, Гэтжи и Сехудо получили настоящий шквал критики как от политиков, так и от простых болельщиков в социальных сетях. Особенно досталось Гэтжи, который поспешил опровергнуть тот факт, что он приезжал именно к Кадырову.

«Это откровенная ложь и клевета. Вы говорите, что все русские похожи друг на друга? Да, я там был. Был гостем на празднике в честь детского дня рождения. И я люблю пострелять из оружия. Смешно, что меня пытаются травить ложными заявлениями», — написал Гэтжи на своей странице в социальной сети.

Тем не менее Джастину особо не поверили — и продолжили критиковать. Шум вокруг визита получился настолько громким, что с заявлением выступил даже Госдеп США:

«Нам известно о связях Кадырова с чеченскими бойцами UFC. Мы повторяем, что граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто находится в России, должны немедленно уехать. Наши рекомендации по поездкам в Российскую Федерацию остаются на уровне 4 – то есть необходимо воздержаться от путешествий. Такое решение принято из-за ряда факторов», — цитирует заявление New York Times.