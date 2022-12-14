Боец ММА Минеев объяснил задержку с отправкой в зону СВО

Российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев рассказал, с чем связана задержка его отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Спортсмен высказался об этом на YouTube-канале «Ушатайка».

Фото: соцсети соцсети

Россиянин уточнил, что находится в статусе добровольца, поэтому его зачисление в ряды Вооруженных сил требует времени.

«Я проходил медицинскую комиссию, психологическое обследование. Сейчас мы ждем некоторых документов, чтобы меня внесли в списки части. Только справка об отсутствии судимости делается до трех недель», — объяснил Минеев.

Боец подчеркнул, что не может назвать точной даты отправки в зону СВО.

25 сентября стало известно, что Минеев получил повестку. Он заявил, что пойдет в военкомат, так как относится к первой категории учета. Спортсмен подчеркнул, что, скорее всего, будет служить в разведке.