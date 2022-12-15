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33 минуты назад

Анкалаев вошел в тройку лучших бойцов UFC

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев вошел в тройку лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Обновленный рейтинг доступен на сайте промоушена.

Россиянин вошел в тройку лучших бойцов UFC
Фото: UFC UFC

Анкалаев поднялся на третье место в рейтинге. Он сместил с этой позиции поляка Яна Блаховича. Возглавляет список претендентов чех Иржи Прохазка. Второе место занимает бразилец Гловер Тейшейра. Чемпионский пояс в полутяжелой весовой категории на данный момент остается вакантным.

11 декабря Анкалаев и Блахович сразились на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Встреча за чемпионский пояс завершилась ничьей. Глава промоушена Дэйна Уайт раскритиковал бойцов и назвал поединок ужасным.

30-летний Анкалаев одержал 17 побед при единственном поражении в карьере. В активе 39-летнего Блаховича, помимо встречи с россиянином, 29 побед и девять поражений.

MMA,Магомед Анкалаев,Ян Блахович,
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