Россиянин вошел в тройку лучших бойцов UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев вошел в тройку лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Обновленный рейтинг доступен на сайте промоушена.

Фото: UFC UFC

Анкалаев поднялся на третье место в рейтинге. Он сместил с этой позиции поляка Яна Блаховича. Возглавляет список претендентов чех Иржи Прохазка. Второе место занимает бразилец Гловер Тейшейра. Чемпионский пояс в полутяжелой весовой категории на данный момент остается вакантным.

11 декабря Анкалаев и Блахович сразились на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Встреча за чемпионский пояс завершилась ничьей. Глава промоушена Дэйна Уайт раскритиковал бойцов и назвал поединок ужасным.