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47 минут назад

Бой Чимаев - Ковингтон в UFC может быть сорван

ТАСС

Бой между представителем Швеции Хамзатом Чимаевым и американцем Колби Ковингтоном в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) может сорваться. Об этом ТАСС в четверг рассказали в команде Чимаева.

Бой Чимаев - Ковингтон в UFC может быть сорван
Фото:  UFC UFC

"Хамзат уже готовится. А вот бой не объявлен, Колби молчит. Возможно, у Хамзата будет другой соперник", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бой Чимаев - Ковингтон может пройти на турнире UFC 286 в Лондоне 18 марта.

Чимаеву 28 лет, на его счету 12 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА). 34-летний Ковингтон одержал 17 побед и потерпел 3 поражения.

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