Бой Чимаев - Ковингтон в UFC может быть сорван

Бой между представителем Швеции Хамзатом Чимаевым и американцем Колби Ковингтоном в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) может сорваться. Об этом ТАСС в четверг рассказали в команде Чимаева.

Фото: UFC UFC

"Хамзат уже готовится. А вот бой не объявлен, Колби молчит. Возможно, у Хамзата будет другой соперник", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бой Чимаев - Ковингтон может пройти на турнире UFC 286 в Лондоне 18 марта.