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45 минут назад

Американец Грин обвинил российского чемпиона UFC Махачева в употреблении допинга

Газета.Ru

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Бобби Грин обвинил российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева в употреблении допинга.

Российского чемпиона UFC обвинили в употреблении допинга
Фото: Craig Kidwell/USA TODAY Sports/ReutersCraig Kidwell/USA TODAY Sports/Reuters

"Я был абсолютно прав, когда говорил, что Махачев использует допинг. Когда он только приехал в США, рассказывал, как в школе в России ему давали витамины. Представьте, что будет, если начать давать стероиды с десяти лет и насколько сильным будет человек? А Махачев очень силен", — сказал Грин, выступая на YouTube-канале TheMacLife.

Примечательно, что сам Грин только что отбыл дисквалификацию за употребление допинга - анаболического стероида. Он был отстранен от спорта на шесть месяцев и вернулся в спорт лишь 16 ноября. 22 октября Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби.

Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC. До ухода из профессионального спорта чемпионским поясом в легком весе владел Хабиб Нурмагомедов.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о погоне нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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