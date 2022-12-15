Российского чемпиона UFC обвинили в употреблении допинга

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Бобби Грин обвинил российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева в употреблении допинга.
"Я был абсолютно прав, когда говорил, что Махачев использует допинг. Когда он только приехал в США, рассказывал, как в школе в России ему давали витамины. Представьте, что будет, если начать давать стероиды с десяти лет и насколько сильным будет человек? А Махачев очень силен", — сказал Грин, выступая на YouTube-канале TheMacLife.
Примечательно, что сам Грин только что отбыл дисквалификацию за употребление допинга - анаболического стероида. Он был отстранен от спорта на шесть месяцев и вернулся в спорт лишь 16 ноября. 22 октября Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби.
Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC. До ухода из профессионального спорта чемпионским поясом в легком весе владел Хабиб Нурмагомедов.
Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о погоне нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).