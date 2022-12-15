Российского чемпиона UFC обвинили в употреблении допинга

"Я был абсолютно прав, когда говорил, что Махачев использует допинг. Когда он только приехал в США, рассказывал, как в школе в России ему давали витамины. Представьте, что будет, если начать давать стероиды с десяти лет и насколько сильным будет человек? А Махачев очень силен", — сказал Грин, выступая на YouTube-канале TheMacLife.