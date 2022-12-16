Хабиб обратился к сборной Марокко после ее поражения в 1/2 финала ЧМ

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов обратился к сборной Марокко после ее поражения в матче в 1/2 финала чемпионата мира против Франции.

Напомним, французы победили со счетом 2:0. В среду вечером подопечные Дидье Дешама в полуфинале ЧМ оказались сильнее сборной Марокко (2:0). На пятой минуте счет открыл левый защитник французов Тео Эрнандес. Марокканцы тоже имели свои моменты, но не смогли их реализовать. В концовке второго тайма действующие чемпионы мира упрочили свое преимущество. Гол на счету нападающего Коло Муани. В решающем матче Франция сыграет с Аргентиной, которая в полуфинале обыграла Хорватию (3:0). Финальный матч чемпионата мира в Катаре пройдет 18 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени.