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43 минуты назад

Хабиб обратился к сборной Марокко после ее поражения в 1/2 финала чемпионата мира

Газета.Ru

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов обратился к сборной Марокко после ее поражения в матче в 1/2 финала чемпионата мира против Франции.

Хабиб обратился к сборной Марокко после ее поражения в 1/2 финала ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Спасибо, Марокко. Хвала Богу", - написал Хабиб в соцсетях.

Напомним, французы победили со счетом 2:0. В среду вечером подопечные Дидье Дешама в полуфинале ЧМ оказались сильнее сборной Марокко (2:0). На пятой минуте счет открыл левый защитник французов Тео Эрнандес. Марокканцы тоже имели свои моменты, но не смогли их реализовать. В концовке второго тайма действующие чемпионы мира упрочили свое преимущество. Гол на счету нападающего Коло Муани. В решающем матче Франция сыграет с Аргентиной, которая в полуфинале обыграла Хорватию (3:0). Финальный матч чемпионата мира в Катаре пройдет 18 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее бывший игрок сборной России и московского "Спартака" Александр Самедов поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией.

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