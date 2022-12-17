Дацик победил Шульского единогласным решением судей

Стоит отметить, что до этого поединка Дацик провел бой с Ильясом Якубовым, который состоялся 10 декабря. Тогда Дацик уступил своему сопернику, победа Ильясова была признана единогласным решением судей. В рамках турнира "Бойцовский клуб РЕН ТВ" также встретятся Александр Емельяненко и Святослав Коваленко .

Ранее сообщалось, что боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрей Орловский высказался о возможном реванше против Вячеслава Дацика. "Пока я на эти слухи внимание не обращаю, нахожусь под контрактом с UFC. Дацик сейчас популярен в России после победы над Александром Емельяненко. Поживем, посмотрим", — сказал Орловский. 25 сентября Александр Емельяненко за 12 секунд проиграл Дацику. Их бой по правилам бокса стал главным поединком турнира промоушена Hardcore Boxing, прошедшего в Москве.