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1 час назад

Дацик победил Шульского единогласным решением судей

Газета.Ruиещё 6

Популярный российский боец Вячеслав Дацик провел бой с соотечественником Павлом Шульским. Поединок состоялся в рамках турнира "Бойцовский клуб РЕН ТВ".

Дацик победил Шульского единогласным решением судей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бой продлился все заявленные правилами три раунда и завершился уверенной победой Дацика единогласным решением судей.

Стоит отметить, что до этого поединка Дацик провел бой с Ильясом Якубовым, который состоялся 10 декабря. Тогда Дацик уступил своему сопернику, победа Ильясова была признана единогласным решением судей. В рамках турнира "Бойцовский клуб РЕН ТВ" также встретятся Александр Емельяненко и Святослав Коваленко.

Ранее сообщалось, что боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрей Орловский высказался о возможном реванше против Вячеслава Дацика. "Пока я на эти слухи внимание не обращаю, нахожусь под контрактом с UFC. Дацик сейчас популярен в России после победы над Александром Емельяненко. Поживем, посмотрим", — сказал Орловский. 25 сентября Александр Емельяненко за 12 секунд проиграл Дацику. Их бой по правилам бокса стал главным поединком турнира промоушена Hardcore Boxing, прошедшего в Москве.

MMA,Святослав Коваленко,Вячеслав Дацик,Александр Емельяненко,Андрей Орловский,
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