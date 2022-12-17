Емельяненко отказался признать поражение в бою с Коваленко

"Чувствую себя замечательно. Мне кажется, что я не проиграл этот бой. У меня было больше попаданий. У соперника больше только на один перевод в партер. А так никаких попаданий серьезных я не ощутил. Я хорошо дышал, все видел. Сил хватало, мог бы еще драться", з- заявил Емельяненко в эфире "РЕН ТВ". Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC.