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47 минут назад

Александр Емельяненко не считает, что проиграл бой Святославу Коваленко

Газета.Ru

Российский боец Александр Емельяненко прокомментировал результат своего поединка против блогера Святослава Коваленко на турнире "Бойцовский клуб РЕН ТВ".

Емельяненко отказался признать поражение в бою с Коваленко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поединок продлился все три раунда, которые были заявлены правилам, и завершился поражением Емельяненко раздельным решением судей.

"Чувствую себя замечательно. Мне кажется, что я не проиграл этот бой. У меня было больше попаданий. У соперника больше только на один перевод в партер. А так никаких попаданий серьезных я не ощутил. Я хорошо дышал, все видел. Сил хватало, мог бы еще драться", з- заявил Емельяненко в эфире "РЕН ТВ". Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC.

Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Он младший брат Федора Емельяненко. Последний бой Александр провел на голых кулаках с ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок закончился победой Емельяненко.

Ранее сообщалось, что популярный российский боец Вячеслав Дацик провел бой с соотечественником Павлом Шульским. Поединок состоялся в рамках турнира "Бойцовский клуб РЕН ТВ". Бой продлился все заявленные правилами три раунда и завершился уверенной победой Дацика единогласным решением судей. Примечательно, что Емельяненко и Дацик встречались в сентябре 2022 года. Тогда Дацик отправил своего соперника в нокаут уже в первом раунде.

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