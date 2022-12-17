Емельяненко отказался признать поражение в бою с Коваленко

Российский боец Александр Емельяненко прокомментировал результат своего поединка против блогера Святослава Коваленко на турнире "Бойцовский клуб РЕН ТВ".
Поединок продлился все три раунда, которые были заявлены правилам, и завершился поражением Емельяненко раздельным решением судей.
"Чувствую себя замечательно. Мне кажется, что я не проиграл этот бой. У меня было больше попаданий. У соперника больше только на один перевод в партер. А так никаких попаданий серьезных я не ощутил. Я хорошо дышал, все видел. Сил хватало, мог бы еще драться", з- заявил Емельяненко в эфире "РЕН ТВ". Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC.
Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Он младший брат Федора Емельяненко. Последний бой Александр провел на голых кулаках с ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок закончился победой Емельяненко.
Ранее сообщалось, что популярный российский боец Вячеслав Дацик провел бой с соотечественником Павлом Шульским. Поединок состоялся в рамках турнира "Бойцовский клуб РЕН ТВ". Бой продлился все заявленные правилами три раунда и завершился уверенной победой Дацика единогласным решением судей. Примечательно, что Емельяненко и Дацик встречались в сентябре 2022 года. Тогда Дацик отправил своего соперника в нокаут уже в первом раунде.