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50 минут назад

Исмаилов: обидно за Емельяненко, его побил блогер

Чемпионат.com

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о поражении Александра Емельяненко от Святослава Коваленко.

Исмаилов: "Обидно за Емельяненко, его побил блогер"
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Честно говоря, мне было обидно за Сашу. У него легендарное имя, мы внимательно следим за ним ещё со времён PRIDE. Сейчас его побил блогер. Обидно, но не будем привязывать это к его спортивному наследию. Сейчас это немного другой Саша, с другой причёской.

Для Святослава это большая победа. И вообще, мне кажется, что Саша на последних ресурсах дрался со мной. Может быть, был не в лучших кондициях, но очень хорош», — приводит слова Исмаилова YouTube-канал «Ушатайка».

Поединок Александра Емельяненко и Святослава Коваленко на «Бойцовском клубе РЕН ТВ» завершился поражением бойца раздельным решением судей.

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