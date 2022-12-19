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1 час назад

Дацик обратился к Шульскому после того, как победил его

Чемпионат.comиещё 1

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарил соотечественника Павла Шульского за самоотдачу в их поединке.

Дацик обратился к Шульскому после победы над ним
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЯЧЕСЛАВА ДАЦИКАИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЯЧЕСЛАВА ДАЦИКА

«Павел, благодарю за суперскую зарубу и всех, кто болел за нас», — написал Дацик.

Напомним, бой Дацика и Шульского состоялся 16 декабря в рамках основного карда турнира по смешанным единоборствам «Бойцовский клуб РЕН ТВ».Поединок продлился все три раунда и завершился победой Вячеслава единогласным решением судей. Ранее, 10 декабря, Дацик сражался с соотечественником Ильясом Якубовым на турнире «Нашего дела». В этом бою Вячеслав потерпел поражение единогласным решением судей.

MMA,Вячеслав Дацик,
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