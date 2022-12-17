На небоскребах Катара появились изображения Нурмагомедова и его отца

На небоскребах Катара появились изображения российского бойца Хабиба Нурмагомедов и его покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает RT .

Бывший чемпион UFC в легком весе опубликовал в соцсетях фотографии с видом на башни Al Jaber. На фасадах при помощи световой проекции появились изображения Хабиба и его отца – тренера, ушедшего из жизни после заболевания коронавирусом в июле 2020 года.