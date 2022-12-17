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57 минут назад

На небоскребах Катара появились изображения Нурмагомедова и его отца

Елена Прошина

На небоскребах Катара появились изображения российского бойца Хабиба Нурмагомедов и его покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает RT.

На небоскребах Катара появились изображения Нурмагомедова и его отца
Фото: соцсетисоцсети

Бывший чемпион UFC в легком весе опубликовал в соцсетях фотографии с видом на башни Al Jaber. На фасадах при помощи световой проекции появились изображения Хабиба и его отца – тренера, ушедшего из жизни после заболевания коронавирусом в июле 2020 года.

«Спасибо, Катар», – подписал снимки спортсмен.

Ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов приехал в Катар на Чемпионат мира по футболу.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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