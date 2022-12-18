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1 час назад

Макгрегор заявил о намерении вернуться в UFC и подраться в среднем весе

Газета.Ruиещё 1

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор на своей странице в социальных сетях завил, что хочет вернуться в промоушен и провести поединок в среднем весе.

Макгрегор заявил о намерении вернуться в UFC и подраться в среднем весе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я на 100% уверен, что подерусь в среднем весе. И я был бы достаточно большим, чтобы выступать в этом дивизионе. Я спарринговал со средневесами и полутяжеловесами. Я получаю много денег, но хочу и признания. Не случайно нахожусь на этом троне, для этого я тяжело работал», — написал Макгрегор.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

MMA,Конор Макгрегор,
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