Макгрегор заявил о намерении вернуться в UFC и подраться в среднем весе

«Я на 100% уверен, что подерусь в среднем весе. И я был бы достаточно большим, чтобы выступать в этом дивизионе. Я спарринговал со средневесами и полутяжеловесами. Я получаю много денег, но хочу и признания. Не случайно нахожусь на этом троне, для этого я тяжело работал», — написал Макгрегор.