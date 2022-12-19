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1 час назад

Нейт Диаз ответил Макгрегору на предложение принять участие в турнире по пощёчинам

Чемпионат.comиещё 1

Амбериканский боец смешанных единоборств Нейт Диаз отерагировал на предложение экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора принять участие в турнире по пощёчинам.

Нейт Диаз ответил Макгрегору на предложение поучаствовать в турнире пощёчин
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Я уже победил тебя — в этой игре тоже. Если сабмишены будут запрещены, то я нокаутирую тебя гораздо быстрее, чем Флойд», — написал Диаз в социальных сетях.

Макгрегор и Диаз дважды встречались в рамках UFC. В первом бою в марте 2016 года Макгрегор потерпел поражение после удушающего приёма. Во втором поединке в августе того же года ирландец одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, ранее стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До того в промоушене Даны Уайта Конор занимал 14-е место в весе до 155 фунтов, но в последнем обновлении ирландца нет. С Макгрегором такое случалось и прежде. Впервые он не попал в рейтинг после своего второго выступления в лиге в августе 2013 года.

MMA,Конор Макгрегор,
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